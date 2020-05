Calolzio, dopo il centro nuove opere di asfaltatura nelle frazioni

Sono ormai in via di conclusione i lavori di asfaltatura lungo la tratta di strada tra Largo Garibaldi, piazza Vittorio Veneto e via Don Achille Bolis in centro Calolzio (vedi foto). Nei prossimi giorni, come confermato dal sindaco Marco Ghezzi, apriranno nuovi cantieri sempre per il rifacimento della pavimentazione stradale in altre aree della città. Si tratta di interventi collegati alla sistemazione dei sottoservizi da parte di Lario Reti Holding.

Il cronoprogramma prevede in particolare una serie di opere a partire da mercoledì 3 giugno (fino al termine dei cantieri) dalle ore 8 alle 18, nelle seguenti strade e con le seguenti limitazioni al traffico.

Su via Mandamentale Vecchia, chiusura totale con deviazione del traffico proveniente da via Fratelli Calvi e da via Santi Cosma e Damiano su via Mandamentale. Su via Mandamentale Vecchia (diramazione civico 52), via Pomarolo, via Archimede, via Don Achille Bolis (da civico 16 a civico 30), via Vitalba e via Fratelli Calvi: istituzione di senso unico alternato mediante l'utilizzo di un numero congruo di movieri o di impianti semaforici coordinati.