Nuovi lavori di asfaltatura al via a Calolzio

Nuove opere di asfaltatura a Calolziocorte. L’Amministrazione comunale ha reso noto che a partire da lunedì 4 maggio verranno eseguiti una serie di lavori di rifacimento del manto stradale in via Guagnellini, via Volta, via Oneta e nel parcheggio dell'Innominato. Costo totale di questo lotto: 120.000 euro.

«Si precisa che i lavori saranno realizzati durante il periodo diurno dalle ore 8 alle 12 e dalle 13 alle 18 - spiega il sindaco Marco Ghezzi - Negli orari indicati sarà completamente interdetta la circolazione veicolare, con deviazione dei mezzi su percorsi stradali opportunamente presegnalati e consigliati. In caso di maltempo o di imprevisti, le operazioni di asfaltatura verranno eseguite o proseguite nei giorni successivi. Più avanti verranno effettuati altri interventi di asfaltatura per una spesa di 520.000 euro».

Nel recente passato era già toccato alla Lecco-Bergamo, a viale De Gasperi e ad altre arterie cittadine. Da lunedi i nuovi cantieri stradali si apriranno dunque nei pressi del centro storico (tra il campo sportivo e villa Guagnellini) e nella zona alta di Rossino.