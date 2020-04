Calolzio, parziale riapertura per l'ecocentro di via San Rocco

Parziale riapertura per il centro di raccolta dei rifiuti di via San Rocco. Anche Calolziocorte, come altri Comuni del territorio, ha deciso infatti di riaprire la piafforma ecologica dopo la chiusura stabilita per l'emergenza Coronavirus. Ma proprio perchè l'emergenza - pur essendo in fase calante - non è ancora alle spalle, l'orario e le modalità di accesso saranno contingentate, almeno fino al 3 maggio. Il servizio era stato richiesto dai cittadini soprattutto per il conferimento del verde: l'accumulo di erba e vegetazione tagliata nei giardini delle case sta raggiungendo livelli elevati, soprattutto in questi giorni in cui c'è l'obbligo di rimanere nelle proprie abitazioni e in molti si sono dedicati al giardinaggio. Il via libera del Comune riguarda dunque, in maniera specifica, solo il conferimento della frazione verde.

«Si informa la cittadinanza che, a partire da sabato 18 aprile e sino al 3 maggio, sarà riaperto il Centro di raccolta di Via San Rocco con i seguenti orari e modalità - ha fatto sapere l'Amministrazione - Si chiede di rispettare tassativamente le disposizioni onde evitare problemi al conferimento del materiale» . Ecco il calendario e i "gruppi alfabetici".

Il calendario

Sabato 18/04 dalle 09.00 alle 13.00 Solo verde privato per cittadini con iniziale cognome da P a Z

Lunedì 20/04 dalle 13.00 alle 18.30 Solo verde privato per cittadini con iniziale cognome da A a D

Giovedì 23/04 dalle 13.00 alle 18.30 Solo verde privato per cittadini con iniziale cognome da E a O e per le Utenze non domestiche

Lunedì 27/04 dalle 13.00 alle 18.30 Solo verde privato per cittadini con iniziale cognome da A a D

Giovedì 30/04 dalle 13.00 alle 18.30 Solo verde privato per cittadini con iniziale cognome da E a O e per le Utenze non domestiche

Sabato 02/05 dalle 09.00 alle 13.00 Solo verde privato per cittadini con iniziale cognome da P a Z

