Dal concerto per ringraziare don Matteo alla caccia al tesoro: molte iniziative con la Pro loco Calolzio

Un mercatino baby, una caccia al tesoro e un concerto per omaggiare don Matteo. La Pro loco di Calolziocorte - guidata dal presidente Simona Bonacina - ha messo in cantiere per le prossime settimane diverse proposte aperte alla popolazione e non solo, tra cui spiccano queste tre iniziative (vedi locandine sotto).

Il primo appuntamento è in programma per venerdì 6 settembre quando nella chiesina della Madonna di Lourdes si terrà il concerto d'archi con il quartetto "Le Trouillet". Nell'occasione cittadini e fedeli potranno ringraziare don Matteo Bartoli per l'operato svolto in 11 anni nella parrocchia di San Martino Vescovo e in particolare nell'oratorio da lui diretto. A settembre il sacerdote lascerà la città per un nuovo incarico a Bergamo Alta. Sabato 21 settembre sarà invece possibile partecipare alla prima edizione della caccia al tesoro in auto con ritrovo alle ore 19 nella frazione del Pascolo.

Il giorno successivo, domenica 22, toccherà infine al mercatino dei bambini che verrà allestito al Lavello dalle 14 alle 18. L'iniziativa è rivolta a tutti i poccoli fino ai 14 anni di età: i partecipanti potranno scambiare, esporre o vendere, materiale appartenente al mondo ludico dei bambini come giochi, libri, giornalini e figurine. Alle 15 spettacolo d'intrattenimento.

«Oltre a queste manifestazioni si terranno i tradizionali mercatini. Il Mercatino dell'Antico Monastero l'8 settembre e i mercatini Commerciante per un giorno e Crea ed Esponi il 15 settembre, senza dimenticare il concerto presso il Monastero in occasione della festa di Santa Maria del Lavello in programma nella serata di domenica 8» - ricorda inoltre il presidente Simona Bonacina invitando tutti a partecipare.

