Da lunedì 4 maggio riapre l'ecocentro di Calolzio

Non solo verde. Dopo gli ingressi limitati per il solo conferimento di erba e rami, da lunedì 4 maggio l'ecocentro di Calolziocorte riaprirà completamente al pubblico per tutte le tipologie di rifiuti previste. Resteranno ovviamente in vigore le misure generali per il contenimento del Coronavirus, in particolare l'utilizzo delle mascherine e il distanziamento sociale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Si informa la cittadinanza - ha fatto sapere l'Amministrazione - che a partire da lunedì 4 maggio sarà riaperto il centro di raccolta rifiuti di via San Rocco con i soliti orari e modalità: lunedì dalle 13.00 alle 17.30 per la cittadinanza; sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00 per la cittadinanza; giovedì dalle 13.00 alle 17.30 per le attività economiche. Le ditte che conferiscono verde potranno entrare in tutte le giornate indicate. Si chiede di rispettare tassativamente le disposizioni di sicurezza onde evitare problemi al conferimento del materiale».