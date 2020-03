La presa di posizione di 44 docenti del Rota: «Delusi dalla bocciatura della prima Liceo Scientifico»

Non si ferma in valle San Martino il dibattito sulla bocciatura della nuova prima Liceo Scientifico al "Rota" di Calolziocorte. Questa volta sono ben 44 docenti dell'istituto superiore del Lavello a prendere posizione in merito, esprimendo tutta la loro delusione per l'esito negativo della battaglia avviata due settimane fa allo scopo di ottenere dal Provveditorato - nonostante il mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti - la costituzione della classe il prossimo anno scolastico 2020/21.

Anche i sindaci del territorio calolziese avevano espresso nei giorni scorsi il proprio dispiacere per la mancata formazione della nuova prima Scientifico sottolineando il valore del Rota come polo formativo e culturale per tutta la Valle. Ieri l'intervento del dirigente scolastico, che ha invece ricordato la necessità di rispettare i numeri, le normative in materia e le scelte delle famiglie: "Dura lex, sed lex". La speranza è che, nonostante lo stop di settembre, il Liceo Scientifico possa ripartire con una nuova prima nell'anno scolastico 2021/22. La scelta di non arrendersi dei docenti e il precedente appello degli amministratori va in questa direzione. Ecco la nota firmata dai 44 insegnanti.