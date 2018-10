Calolzio, un incontro pubblico per ridisegnare piazza Veneto

Si terrà martedì 16 ottobre alla 20.30 nella sala consigliare del municipio l'assemblea pubblica per parlare del futuro di piazza Vittorio Veneto. Ad annunciarlo il sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi che conferma così l'intenzione dell'Amministrazione da lui guidata di dare un nuovo look alla piazza del centro città. Non un cambiamento strutturale, ma l'inserimento di alcune novità (come un'area verde con giochi per bambini, un maxischermo, tavolini per i bar, un palco fisso per manifestazioni e forse posteggi) con l'obiettivo di rendere più viva e frequentata la piazza simbolo della città, ristrutturata una decina di anni fa. Esistono già alcuni rendering e proposte che sindaco e assessori presenteranno ai calolziesi, cittadini, residenti della zona e commercianti, nella serata del 16 ottobre.

«Invitiamo la popolazione a discutere insieme a noi in merito alla sistemazione di piazza Vittorio Veneto per valutare le istanze degli operatori e degli abitanti - commenta il sindaco Ghezzi - L'obiettivo è quello di arrivare così a un progetto condiviso».