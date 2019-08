Addio cubi giganti, in arrivo una nuova barriera protettiva al Lavello

Addio cubi, in arrivo nuove barriere per “proteggere” il Lavello: la parte meccanica sarà ispirata ai sistemi studiati da Leonardo da Vinci e quella estetica al vicino monastero.

Questa la novità in arrivo sul Lungoadda di Calolziocorte. Sono infatti in corso da qualche giorno i lavori decisi dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Ghezzi per riqualificare il sistema protettivo all’ingresso dell’isola pedonale nei pressi del santuario.

Per garantire la sicurezza in aree ad altra frequentazione come richiesto dalla Prefettura, un paio d’anni fa la precedente Giunta Valsecchi aveva deciso di collocare delle strutture quadrate che avevano sollevato più di una critica dal punto di vista estetico. Ora i cubi sono stati tolti e nel giro di una decina di giorni sarà visibile il nuovo monumento. Al momento sono visibili solo alcuni paletti del nuovo impianto, pensato e progettato grazie a un’idea degli studenti del vicino istituto superiore Rota, con il contributo economico di un’azienda del territorio.

«Più che di barriere si tratta di un monumento protettivo più bello che va a sostituire i vecchi dissuasori a forma di cubo secondo noi poco consoni all’ambiente circostante - spiegano il vicesindaco Aldo Valsecchi e l’assessore alle Opere pubbliche Dario Gandolfi che sta seguendo l’iter di realizzazione - L’opera, concordata con la Sovrintendenza, avrà un peso complessivo di 30 quintali, sarà una barriera unica di 8 metri per 2 antinfrazione realizzata in materiale corten e acciao zincato a caldo. Prevista inoltre l’illuminazione a led. La parte meccanico manuale sarà di tipo leonardesco, mentre il monumento nel suo complesso sarà ispirato al Lavello».

