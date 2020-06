Intervento dei Vigili del fuoco in centro Calolzio per salvare una rondine

Curioso intervento dei Vigili del fuoco oggi pomeriggio a Calolziocorte. Gli uomini del Comando di Lecco sono entrati in azione all'incrocio tra via Fratelli Calvi e via Milano, in centro città, per salvare una rondine rimasta incastrata in un filo tra il nido e il sottotetto della palazzina situata sopra l'edicola.

Diversi passanti hanno notato e seguito le operazioni di salvataggio che si sono svolte poco prima delle 16. Il volatile è stato tratto in salvo ed è stato affidato alla Polizia provinciale per le cure del caso. Ieri mattina i Vigili del fuoco avevano invece recuperato un gatto rimasto bloccato in cima al muraglione della strada provinciale che collega Pradello con Le Caviate.

