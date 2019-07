Cambia Calolzio all'attacco: «Il grande spreco degli immobili comunali vuoti»

«L'ex distretto sanitario di piazzale Kennedy, l'ex Cinema Manzoni e l'ex portineria della Sali di Bario vicini alla stazione ferroviaria, le vecchie scuole elementari di Sala a cui ora si è aggiunto anche l’asilo abbandonato, l'ex mensa comunale del Pascolo, la scuola elementare in via di svuotamento a Rossino, i due locali dell’ex parrocchia vecchia di Sala. Questi immobili di proprietà comunale e quindi di tutti i cittadini continuano ad essere per le Amministrazioni che si sono succedute negli anni, sia di centrosinistra che della Lega e del centrodestra, un “vuoto a perdere”. Un patrimonio enorme non gestito che diversamente potrebbe dare ricchezza alle casse comunali e ai bisogni di servizi pubblici».

La critica porta la firma di "Cambia Calolzio". I Consiglieri comunali Diego Colosimo e Daniele Vanoli rilanciano così una storica battaglia del gruppo di opposizione da loro rappresentato. Diversi - e dislocati in vari punti della città - gli immobili richiamati nel comunicato diffuso ieriper chiedere all'attuale Giunta un intervento per sbloccare la situazione.

«Sul problema degli immobili vuoti di proprietà del Comune più e più volte siamo intervenuti con iniziative pubbliche, idee e proposte aperte per l’avvio di un confronto al fine di valorizzare questi beni comuni - incalzano Colosimo e Vanoli - A parte alcuni insani tentativi di “svendopoli” di alcuni edifici, andati a vuoto, la Lega e il centrodestra che attualmente governano il Comune non pensano di progettare con i cittadini un lavoro per cercare di mettere nel miglior modo possibile a frutto l’importante patrimonio immobiliare Comunale. La Corte dei Conti in riferimento ad un Comune che, come il nostro, non aveva messo a valore gli immobili di proprietà, ha recentemente rilevato un “danno alle casse dei cittadini”, in quanto viene a configurarsi una responsabilità degli Amministratori in termini di “danno patrimoniale” per la violazione di “criteri di prudenza, economicità, efficacia” cui devono attenersi soprattutto gli amministratori pubblici. È ora e tempo che la Lega che guida il nostro Comune si dia una mossa e presenti, finalmente, al Consiglio comunale una proposta complessiva di riutilizzo degli immobili vuoti di proprietà comunale, a partire dalla bozza di “regolamento inerente la manifestazione di interesse per uso civico collettivo ed urbano” di queste strutture, che come Cambia Calolzio abbiamo presentato già da molto tempo».

Tra le proposte dell'opposizione di "Cambia Calolzio" c'è quella di riutilizzare gli immobili pubblici vuoti come laboratori artigiani o sedi di associazioni (per esempio l'ex poliambulatorio del centro città) o per attività civiche, senza dimenticare la possibilità di ricavare alcune abitazioni a fini sociali per famiglie in difficoltà.