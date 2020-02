Cambia Calolzio: «Via quei paletti pubblicitari, ostacolano i pedoni»

Il gruppo civico "Cambia Calolzio" torna a puntare il dito contro alcuni pannelli pubblicitari posizionati in città, "rei" di ostacolare il passaggio ai pedoni, chiedendo all'Amministrazione maggiore attenzione contro la barriere architettoniche.

«Disabili, anziani e bambini si devono rassegnare perché la priorità per l’Amministrazione comunale è quella di tutelare interessi economici della ditta che posiziona i cartelli pubblicitari in cambio di qualche servizio di manutenzione a discapito dell’accessibilità dei luoghi pubblici - interviene il Consigliere comunale di opposizione Diego Colosimo - Mentre qualche membro della maggioranza storce il naso per qualche ingiustificato parcheggio selvaggio che arreca danno alle persone con difficoltà motoria, l’Amministrazione autorizza la collocazione di un palo con orologio nel mezzo di un marciapiede in corso Dante (nella foto), una vera mancanza di sensibilità per i pedoni».

In una nota stampa, Colosimo aggiunge: «Una buona amministrazione deve dare il buon esempio sulla gestione della cosa pubblica. Non lo è stato in questo caso. Mettere ostacoli nei percorsi pedonali non rappresenta la risposta al superamento delle barriere architettoniche, questione sollecitata più volte dal Gruppo civico Cambia Calolzio alla quale, ad oggi, l’Amministrazione Comunale non ha dato riscontro. Invitiamo la maggioranza a far rimuovere il palo con l’orologio in corso Dante nonché ripristinare gli scivoli per agevolare disabili e passeggini nel centro cittadino occupati nel mese di luglio di pannelli pubblicitari. Rimarchiamo che non dobbiamo attendere i “grandi progetti “ di assessori e consiglieri con delega per aver un passaggio pedonale che sia rispettoso dei disabili, anziani e persone di difficoltà o più semplicemente di chi porta un passeggino».