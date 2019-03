Rifiuti, svolta "turistica" in centro: sacchi per strada solo nelle prime ore del mattino

Importante cambiamento per la raccolta rifiuti in centro città. Il Comune di Lecco e Silea attiveranno per due mesi una modifica sperimentale dei tempi di raccolta dei rifiuti nella Zona 1, "in previsione della stagione estiva, per migliorare ordine e garantire decoro in città nelle ore serali di massima fruizione del centro, nonché per rispondere alle esigenze di cittadini, turisti ed esercizi commerciali".

La modifica coinvolgerà le utenze domestiche e non domestiche e riguarderà tutte le frazioni di raccolta: a partire da lunedì 25 marzo, i cittadini dovranno esporre i rifiuti il giorno stesso della raccolta entro le 9, i negozi dovranno esporli all'apertura entro le 10.30 e i pubblici esercizi alla chiusura notturna, fatta eccezione per quelli che terminano l’attività entro le 21, per i quali l'esposizione andrà effettuata la mattina seguente, entro le 10.30.

«Come Comune di Lecco - spiega l’assessore all'Ambiente e ai Trasporti Alessio Dossi - abbiamo voluto fare un salto in avanti in termine di qualità e vivibilità del centro. L'intenzione è quella di renderlo ancora più godibile e fruibile, evitando la presenza di rifiuti per le strade nelle ore serali quando molti cittadini e turisti sono a passeggio. Fino ad ora la raccolta è sempre stata fatta in maniera precisa, assicurando un buon livello di decoro; tuttavia, anche accogliendo le richieste di molti cittadini e di molti pubblici esercizi, ci è sembrato opportuno spostare l'esposizione e la raccolta dalla sera alla giornata successiva, così da ridurre il periodo di presenza dei rifiuti per le via centrali nelle ore di punta. Tutto ciò dovrebbe portare maggiori ordine e pulizia che, grazie alla collaborazione della cittadinanza e degli operatori, offrirà a tutti una città più pulita e bella da vivere».

Riva: «Raccolta più ordinata»

Soddisfazione è espressa dal direttore di Confcommercio Lecco Alberto Riva: «Siamo decisamente favorevoli a questa iniziativa che va incontro alle richieste di diversi operatori associati. La sosteniamo in modo convinto e auspichiamo che questa sperimentazione possa funzionare e diventare poi strutturale, in modo da avere una raccolta rifiuti più decorosa in una città che deve diventare più vivibile di giorno e di sera: siamo convinti che questa novità sarà apprezzata da cittadini e turisti. È evidente che nel primo mese ci potranno essere disagi e inconvenienti, ma siamo fiduciosi che l'obiettivo di una raccolta più ordinata e più funzionale per chi vive la città sia sicuramente raggiungibile. Anche in previsione dell'estate occorre evitare che nelle serate di apertura serale dei negozi si debba fare lo slalom tra i sacchi e i bidoni dell'immondizia».

Sciopero dell'8 marzo: non esporre i sacchi

Il Comune di Lecco informa che per l'intera giornata di venerdì 8 marzo, nella quale è stato proclamato uno sciopero nazionale che coinvolge anche i lavoratori e le lavoratrici delle aziende di igiene ambientale in tutti i turni di lavoro, potrebbero verificarsi disservizi nella raccolta dei rifiuti e nella pulizia delle strade, nonché la chiusura del Centro di raccolta di via Buozzi e dell'Ecosportello di corso Promessi Sposi.

Per preservare igiene e decoro in città, la raccomandazione è di non esporre i sacchi la sera di giovedì 7 o la mattina di venerdì 8 marzo, rimandando l'esposizione al turno di raccolta successivo.

