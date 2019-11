Camera di commercio e Comune, accordo di valorizzazione culturale e turistica

È stato sottoscritto oggi l'accordo di collaborazione tra la Camera di Commercio di Como-Lecco e il Comune di Lecco in materia di cultura e valorizzazione turistica finalizzato a rendere organiche e integrate diverse iniziative a contenuto artistico e culturale per il territorio.

La collaborazione tra i due enti risale al 2011 ed è stata rinnovata negli anni aggiornando i

contenuti a seconda delle esigenze e dei progetti ritenuti di volta in volta strategici. Tra le attività

già realizzate nel corso degli anni si annoverano concerti, mostre, convegni, progetti e anche la

Stagione Sinfonica della Città di Lecco con la collaborazione dell’Orchestra Verdi di Milano.

«È volontà della Camera di Commercio di Como-Lecco continuare a offrire, assieme al capoluogo

lecchese, iniziative di valore in ambito culturale e turistico, così come già avvenuto negli anni

passati con la Camera di Commercio di Lecco» commenta Marco Galimberti, presidente della

Camera di Commercio. «Cultura e progresso sono un binomio imprescindibile: i due elementi si

rafforzano vicendevolmente in un rapporto simbiotico e diventano un driver di sviluppo economico

e sociale capace di elaborare progetti creativi ed innovativi di grande interesse per tutto il

territorio».

«Prospettiva di collaborazione che cresce»

«Una prospettiva di collaborazione che cresce e che prosegue nel solco delle tante iniziative già

realizzate all'interno di una programmazione culturale cittadina, per la quale la Camera di

Commercio Como-Lecco è stata partecipe e di stimolo» commenta il sindaco di Lecco Virginio

Brivio. «Voglio ricordare le stagioni di musica classica realizzate presso l'Auditorium Casa

dell’Economia o la mostra di pittura "Inquietudine Necessaria" allestita al Palazzo delle Paure,

nonché i tanti appuntamenti con le associazioni culturali del territorio e, recentemente, alcune delle

serate del "Festival della lingua italiana" ospitate all'Auditorium. Una sinergia che sottolinea la

volontà condivisa di crescita del territorio in chiave turistico-culturale, ma anche la possibilità di

valorizzare con eventi di eccellenza i luoghi del nostro territorio tradizionalmente non destinati alla

cultura».

Tra le prime attività previste per quest'anno vi è la realizzazione della Stagione Sinfonica

2019/2020 che prevede cinque concerti presso l'Auditorium della Casa dell’Economia.

L'inaugurazione è prevista il prossimo 27 novembre con il concerto "Le quattro stagioni"

dell'Orchestra laVerdi Barocca. Per ogni informazioni, biglietti e abbonamenti rivolgersi al Servizio

Cultura del Comune di Lecco (teatro@comune.lecco.it, 0341.271870).