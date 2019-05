Gruppo di cammino, volley in piazza e giornate del verde: il Maggio Calolziese fa già il pieno

Ottima partecipazione alle iniziative del Maggio Calolziese. La manifestazione, promossa dal Comune in accordo con associazioni, scuole e parrocchie, è entrata nel vivo nei giorni scorsi e proseguirà fino alla metà di giugno con appuntamenti di carattere aggregativo, sportivo e culturale.

La giornata di ieri, mercoledì, ha visto protagonista il Gruppo di Cammino di Calolzio con la passeggiata dei due ponti: un percorso di circa sette chilometri fino a Olginate con arrivo al Lavello (vedi foto sopra) dove si è tenuto lo spuntino finale a base di frutta con il saluto del vicesindaco Aldo Valsecchi e dell'assessore Cristina Valsecchi, coordinatrice degli eventi in programma. Il gruppo di cammino guidato da Nilma Zanitt, Emma Galli e Maria Teresa Chiaramonte, conta oggi circa 130 iscritti.

Da lunedì piazza Vittorio Veneto è stata poi trasformata in un campo di volley a cielo aperto: nella parte bassa del piazzale del municipio è stato infatti allestito un campo di pallavolo per il torneo di Volley Calolzio e Virtus in Ludis che sta coinvolgendo molti giovani atleti. Bambini e scolaresche stanno poi partecipando alle Giornate del Verde pulito: questa mattina gli alunni delle elementari di Sala hanno ripulito il parchetto Bambini di Beslan insieme alle maestre e ai volontari dell'Associazione Calolziocorte Turistica (Act). Gli alpini hanno invece affiancato i ragazzi dell'istituto Cittadini nella sistemazione del verde in zona monumento dei caduti sotto la chiesa, e al parchetto di via Marconi.

Gli appuntamenti del Maggio Calolziese proseguiranno numerosi anche nei prossimi giorni per un totale di ben centro iniziative. Domenica 19 alle ore 9, verrà riproposta la Camminata della Solidarietà Stop Leucemia delle penne nere rinviata per la pioggia di duse settimane fa. Sempre domenica 19 si terrà il torneo della Polisportiva Foppenico con protagonisti i Pulcini 2008.

Si apre la Festa del Pascolo, Lucciolata a caccia di nuovi record

Giovedì 23 si aprirà invece la Festa del Pascolo. I volontari della parrocchia guidati da don Andrea Pirletti e Roberto Riva sono già al lavoro per preparare al meglio la 40° edizione della Lucciolata che nelle passate edizioni ha passato quota mille iscritti. L'attesa camminata/corsa serale tra Calolzio e Vercurago, aperta a grandi e bambini, si terrà sabato 25 maggio con partenza alle ore 21 dall'oratorio della frazione.

