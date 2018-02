Una camminata con lampade frontali per i sentieri di Varenna

Una "camminata ecologica" per sensibilizzare la cittadinanza sul tema del risparmio energetico.

L'appuntamento è per venerdì 23 febbraio a Varenna, promossa dal Comune come adesione a "M'illumino di meno", la festa del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili indetta dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di Rai Radio 2.

Dalle 20.15, i varennesi (e non solo) che parteciperanno si muoveranno per le vie del paese rivierasco con l'utilizzo di lampade frontali. La partenza avverrà da piazza San Giorgio, per poi procedere lungo via Roma e poi, percorrendo il Sentiero del Viandante, con arrivo alla Croce di Vezio. Al termine della camminata, l'Associazione culturale "L. Scanagatta", il Gruppo Alpini e la Pro loco di Varenna offriranno vin brulè e biscotti nella sede in Contrada dell'Arco.

L'edizione 2018 di "M'illumino di meno" è dedicata alla bellezza del camminare e dell'andare a piedi, come riflessione collettiva sui temi degli stili di vita sostenibili. L'invito è chiaro: spegnere le luci e andare a piedi.