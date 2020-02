Camminata della legalità, i cittadini chiedono più sicurezza

Sabato 15 febbraio a Lecco si è tenuta la manifestazione "In cammino per la legalità" organizzata da istituzioni, comitati di quartiere, associazioni e cittadini - con l'appoggio di Fratelli d'Italia - per denunciare le situazioni di illegalità, insicurezza e degrado che destano forte disagio e preoccupazione nella comunità dei rioni di Maggianico e del Bione.

All'evento hanno partecipato, oltre a numerosi cittadini del rione, anche l'assessore regionale alla

sicurezza Riccardo De Corato, l'onorevole Alessio Butti e l'europarlamentare Pietro Fiocchi.

La "passeggiata" è partita dal parco di Villa Gomes a Maggianico per poi svillupparsi alla stazione

ferroviaria dell'omonimo quartiere, Rivabella, per concludersi al Bione. Molti sono i problemi emersi quali sporcizia, noncuranza del bene pubblico, panchine divelte e spostate, reti di protezione rotte e rimosse, scarichi abusivi.

Secondo l'onorevole Butti e l'assessore regionale De Corato le normative «ci sono, si tratta di

volerle applicare affinchè le zone interessate tornino a essere vivibile e frequentabili dalla

cittadinanza intera e per far questo occorre un cambio radicale dal punto di vista

dell'Amministrazione comunale in accordo con le associazioni e le altre istituzioni interessate».

