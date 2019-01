Il Capodanno a Varenna è un successo: i cittadini festeggiano con i turisti

Il Capodanno in piazza a Varenna è un grande successo. In occasione degli eventi di fine anno programmati dall'Amministrazione Comunale varennese, per celebrare il passaggio dal 2018 al 2019, la centralissima Piazza San Giorgio è stata letteralmente gremita da cittadini e visitatori in festa.

I dj Gigi e Enrico hanno intrattenuto il numerosissimo pubblico presente (moltissimi i giovani) con musica e balli di gruppo che hanno reso magica l'atmosfera e hanno favorito un sereno scambio di auguri tra i varennesi e i molti turisti presenti in questi giorni in paese.

Dopo il tradizionale brindisi di mezzanotte, il locale "Caffe Bistrot" ha offerto cotechino e lenticchie a tutti i presenti.

Gallery