Il grazie per le donazioni in memoria di Lorenzo, il torneo tornerà più avanti

Il "Torneo di Lorenzo", una delle iniziative simbolo dell'estate carennese, slitta per motivi precauzionali legati all'emergenza Covid. Gli organizzatori assicurano però che appena possibile la manifestazione sportiva di calcio a 5 verrà riproposta. L'obiettivo è sempre quello di tenere viva la memoria di quel giovane scomparso prematuramente diversi anni fa e di farlo anche raccogliendo fondi a scopo benefico al fianco dell'associazione "Lorenzo e i suoi amici". Proprio nei giorni scorsi sono arrivate le lettere di ringraziamento da parte dell'Arc "I nostri figli onlus" e dell'Asst Santi Paolo e Carlo di Milano.

«La famiglia Maltini ha fatto pervenire una donazione da parte Vostra alla nostra realtà associativa - ha scritto la onlus - Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento, per questo gesto prezioso che supporta la nostra attività nella diagnosi precoce e nella terapia dello Sviluppo Neuropsicomotorio dei bambini. Ci uniamo con Voi in ricordo di Lorenzo e Vi auguriamo ogni bene con stima e riconoscenza».

La dirigenza dell'ospedale milanese ha invece voluto ringraziare Lia Maltini e l'associazione "Lorenzo e i suoi amici" per il «generoso contributo donato all'Asst». La struttura complessa di neurochirurgia sta beneficiando del registratore medicale e di altre «attrezzature di grande utilità» donate proprio in memoria del giovane.

Pierfrancesco Mazzoleni: «Appena possibile ripartiremo con ancora più energia»

«Ci sembra opportuno rendere note le lettere di ringraziamento ricevute per le donazioni fatte grazie a 16 anni di torneo Memorial Maltini - spiega Pierfrancesco Mazzoleni, uno dei coordinatore dell'iniziativa di Carenno - Purtroppo quest'anno, vista la situazione, il torneo non ci sarà. Partiremo comunque con ancora più energia quando sarà possibile! Un caro saluto a tutti dagli organizzatori della manifestazione».

Negli anni l'iniziativa è stata sostenuta anche dalla Polisportiva Carennese e dall'Amministrazione comunale. «A chi mi chiede: “Cos’è il Memorial Lorenzo Maltini?” rispondo che semplicemente che è un torneo di calcio a 5 che dal 2004 si svolge sempre a Carenno nel periodo estivo - ha ricordato Andrea, uno degli organizzatori, sul sito dell'associazione - Personalmente però è molto di più: è un modo di ricordare ogni anno Lorenzo Maltini, un ragazzo di Milano e mio caro amico, che veniva in villeggiatura a Carenno e che soprattutto amava questo paese. Di lui mi ricordo perfettamente l'enorme voglia di vivere, la passione per qualsiasi sport, calcio in primis, ma anche tennis, mountain bike. Mi ricordo anche la sua voglia di non mollare mai e di non arrendersi nel momento più difficile: una forza ed un coraggio incredibili che non si possono raccontare. Per questi motivi ci è venuta l’idea del Torneo, per ricordarlo con qualcosa che gli apparteneva e spero di avere la sua stessa forza ogni anno per preparare al meglio questo evento. Non sono mai stato solo nell’organizzazione, per questo voglio dire un grazie a tutte le persone che negli anni hanno contribuito e che contribuiscono al Memorial».