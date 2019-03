La Carlo Salvi contribuisce all'acquisto di un'auto per il Comune di Garlate

Importante azienda garlatese si dimostra vicina al mondo del volontariato del comune in cui da sempre trova ospitalità. La Carlo Salvi Spa sviluppa e produce efficienti macchine high-tech per lo stampaggio a freddo e le commercializza in tutto il mondo.

Per inaugurare l'anno dell'ottantesimo anniversario, l'azienda ha lanciato un'iniziativa benefica a favore di Garlate. A seguito del progetto "Solidarietà in movimento", patrocinato dal Comune e da Astra Cooperativa, la Carlo Salvi ha contribuito alla donazione per i Servizi Sociali di un automezzo che consentirà il trasporto di persone con problemi di mobilità. Con gli stessi scopi nel 2018 era sta effettuata una donazione nei confronti del comune di Olginate: saranno in molti a poterne usufruire, date le sempre crescenti richieste di trasporto che i Servizi Sociali ricevono dai cittadini di Garlate.

Il mezzo è stato è stato ufficialmente consegnato il 3 marzo: l'inaugurazione, che ha avuto luogo presso il Civico Museo Della Seta, ha visto la presenza in prima linea dei responsabili dell'azienda Carlo Salvi che hanno contribuito all'acquisto.

L'automezzo va a potenziare l'equipaggiamento in dotazione al Comune di Garlate per gestire al meglio i servizi sul territorio. Si tratta di una Fiat Punto, un dispositivo innovativo così da garantire la possibilità di spostarsi in modo rapido e sicuro in qualsiasi condizione.

«Il contributo per l'acquisto dell'automezzo a uso sociale è motivo di soddisfazione e orgoglio per tutta l'azienda. Trattare quotidianamente il tema dell'innovazione comporta inevitabilmente anche interrogarsi sulla responsabilità sociale. Questa attività è da inserirsi nel percorso di condivisione e sviluppo territoriale che è stato sempre principio guida della nostra realtà», ha dichiarato Germano Pandiani, chief operating officer di Carlo Salvi Spa.

