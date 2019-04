Carminati, grande festa per l'inaugurazione del nuovo negozio

Una festa piacevole sabato pomeriggio è andata in scena in Viale Adamello per l'inaugurazione del nuovo negozio Carminati, uno degli esercizi commerciali più longevei in città e riconosciuto "negozio storico" da Regione Lombardia nel 2017.

«È stato un bellissimo pomeriggio con oltre 500 persone che sono passate a trovarci: abbiamo il negozio invaso di fiori e regali, una grande dimostrazione d'affetto» racconta Sabrina Carminati, reduce insieme al fratello Mattia dalla "fatica" dell'inaugurazione ma anche soddisfatta del lavoro che ha permesso di dare vita a un negozio davvero esclusivo.

Tra le persone passate a omaggiare Carminati anche i vertici di Confcommercio Lecco (di cui Felice Carminati, scomparso nel 2013, è stato per anni vicepresidente) dal presidente Antonio Peccati al direttore Alberto Riva, passando per il presidente Fondo di Garanzia di Confcommercio Lecco Peppino Ciresa e il direttore Maurizio Macaione. Ha portato il suo saluto anche il vicesindaco del Comune di Lecco, Francesca Bonacina.

Alla festa ha partecipato, oltre a mamma Marta, anche nonna Odilla, 98 anni, da cui tutto ebbe inizio negli anni Cinquanta.