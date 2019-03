Il Carnevale entra nel vivo, grande festa ad Abbadia

Anche nel Lecchese è iniziato il carnevale. In attesa nel momento clou della sfilata di sabato prossimo con Re Resegone e Regina Grigna in città, ieri hanno preso il via le prime manifestazioni in provincia, da Carenno ad Abbadia, mentre oggi pomeriggio tocca al 55° carnevalone di Oggiono. Tanti imperdibili spettacoli di maschere e colori.

Gli eventi di carnevale in provincia di Lecco, dall'1 al 3 marzo

Un'ottima partecipazione si è registrata ad Abbadia (vedi foto scattate da Alberto Bottani e Stefano Bolotta) dove si celebra il rito romano. Ieri, sabato, sul lungolago del centro rivierasco, è andata in scena l'ottava edizione del "Carneval De La Badia". Sul piazzale antistante la chiesa parrocchiale, alla presenza dell'ideatore dell'evento, il parroco don Vittorio Bianchi, si è dato il via all'ottava edizione dell'evento.

Il sindaco di Abbadia, Cristiana Bartesaghi nei panni di un primo cittadino dell'epoca, ha consegnato le chiavi della città ai temporanei regnanti. Regina Breva, Barbara Chiari con Re Tivan, Stefano Cadenazzi. Una sfilata tutta lacustre. Infatti i governanti, parto delle fantasia creativa di don Vittorio, laghèe doc mandellese, ha attinto dai venti del lago i nomi, la breva e il tivano per “vestire” i regnanti.

Oggi la festa prosegue con i carnevali degli oratori, della comunità pastorale di Mandello. E dulcis in fundo, Sabato prossimo come da tradizione al Carnevalone di Lecco la partecipazione della coppia “ventosa” di Abbadia Lariana.

