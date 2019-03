Carnevale a Lecco: tutto pronto, ecco percorso e cambi della viabilità

Sabato 9 marzo sarà il giorno clou del Carnevale: ecco le modifiche alla viabilità necessarie al regolare svolgimento della sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati del Carnevalone di Lecco 2019, che partirà alle 14:30 da piazza Cappuccini e farà tappa dalle 16:30 alle 17 in piazza Garibaldi, per le premiazioni e le esibizioni del gruppo Sbandieratori e Musici della Torre di Primaluna.

Carnevalone 2019: il percorso a Lecco

Carnevalone 2019: le modifiche alla viabilità

Dalle 8:30 alle 19 di sabato via De Gasperi sarà chiusa al traffico, mentre dalle 13:30 alle 18 resteranno chiuse le seguenti vie e piazze: piazza Cappuccini, viale Turati, via Col di Lana (nel tratto compreso tra via Turati e via Parini), via Parini, via Ongania, via Resinelli, largo Montenero, via Volta, via Cavour, piazza Garibaldi, piazza Mazzini, piazza Manzoni, viale Dante (controviale e tratto compreso tra via Ghislanzoni e via Marco d’Oggiono), via Marco d’Oggiono, via Sassi, piazza Diaz, via Montello e via Grassi. Nella medesima fascia oraria sarà revocata la ZTL in via Balicco.

Il programma del Carnevalone si concluderà con la serata musicale e due differenti proposte in piazza Garibaldi e piazza XX Settembre:

