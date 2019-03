Re Resegone e Regina Grigna in visita all'Airoldi e Muzzi

Il Carnevalone 2019 fa tappa all'Airoldi e Muzzi di Lecco. Re Resegone (Mario Servillo), Regina Grigna (Maria Giusto) e il Gran Cianbellano (Abele Cendali) hanno fatto visita, mercoledì pomeriggio, agli ospiti dell'istituto lecchese, portando allegria e un clima decisamente carnevalesco.

Il programma delle celebrazioni prevede per oggi, giovedì, l'apprezzata animazione in piazza XX Settembre a cura de "ilfiloTeatro", mentre di sera è in programma il Gran Galà, ovvero la cena insieme ai Regnanti presso il salone dell'Oratorio San Francesco, seguita dalla serata musicale. Venerdì pomeriggio i Regnanti si concederanno infine un tour della città, mentre sabato sarà il momento della sfilata.