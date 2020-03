Emergenza Coronavirus: 1.000 euro a Regione Lombardia da "La Carovana del Sorriso onlus"

In questo momento di difficoltà per l'intera comunità lombarda arriva un piccolo, ma concreto sostegno da parte di "La Carovana del Sorriso" con la donazione da parte del sodalizio lecchese di 1.000 euro al conto corrente "Regione Lombardia Sostegno emergenza Coronavirus" (numero IBAN IT76 P030 6909 7901 00000 300089-BIC BCITITMM) appositamente istituito per raccogliere fondi per sostenere le strutture sanitarie, i medici, gli infermieri e tutto il personale che in questi giorni sta combattendo una durissima battaglia per sconfiggere il Covid-19.

Un gesto che dal sodalizio sperano possa essere replicato dai tanti amici di "Carovana": i bimbi ospiti alla Casa degli Angeli di Mabilloni in Tanzania, orfanotrofio creato dall'associazione, hanno inviato il loro incoraggiamento e l'invito a tutti i sostenitori a compiere, in questo momento di difficoltà, una donazione nei confronti di Regione Lombardia affinché possano essere effettuati acquisti straordinari di materiali di consumo, quali mascherine, tute protettive, disinfettanti e strumentazioni necessari alle strutture sanitarie, ai medici, agli infermieri e al personale per curare al meglio i malati e limitare le occasioni di contagio.

Dal Charity Village alle pendici del Kilimangiaro arriva un forte incoraggiamento: «Ora siamo noi a tifare per voi, con la speranza che andrà tutto bene».

Il messaggio dei bimbi

