Calolzio, lavori al tetto del PalaButta. Nei piani futuri un nuovo palazzetto

Il riconoscimento per la grande stagione arriva direttamente dall'Amministrazione comunale. Nella serata di lunedì 17 giugno il sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi ha ricevuto nella sala consiliare una delegazione della Carpe Diem Calolzio guidata dal Presidente Dario Brini. L'occasione è legata ai traguardi raggiunti dalla società calolziese promossa nel campionato di Serie C Gold e dell'Under 14 femminile che ha conseguito il titolo di campione regionale Silver. Il sindaco Ghezzi nel complimentarsi con il sodalizio calolziese ha ribadito l’impegno dell'Amministrazione comunale a favore dello sport e delle associazioni del territorio e lasciando la parola all'assessore Dario Gandolfi ha sottolineato il ricco programma di interventi.

Gandolfi ha elencato i lavori, che partiranno nei prossimi giorni, di riqualificazione del Palazzetto "Giuseppe Butta" soffermandosi in particolare sulla sistemazione del tetto per evitare le infiltrazioni d'acqua, il totale rifacimento del parquet e delle protezioni a tutela della sicurezza dei ragazzi che lo utilizzeranno. «A settembre ritroverete un palazzetto nuovo» ha commentato Gandolfi.

Il presidente Brini ha consegnato al sindaco la maglietta commemorativa della vittoria delle ragazze U14, che il primo cittadino ha prontamente e simpaticamente indossato. A sua volta Ghezzi ha premiato il presidente, il vicecapitano Leonardo Meroni e Matilda Cherubina con una medaglia ricordo.

Concorso di idee

Non è mancata la domanda relativa al nuovo Palazzetto dello Sport, perché il campo del Lavello non è omologabile per la serie C, fatto che costringerà (ancora) la Carpe Diem a chiedere ospitalità a Olginate. I membri della Giunta calolziese hanno confermato che è nei programmi dell'Amministrazione e si partirà a breve con l'indizione di un concorso di idee per la progettazione dello stesso in località Sala nella zona delle Scuole elementari.