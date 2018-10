Anche a Varenna introdotta la Carta di identità elettronica

Dal 15 ottobre scorso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Varenna si è dotato della strumentazione necessaria per l'emissione della nuova carta di identità elettronica (Cie). La Cie è uno strumento di identificazione del cittadino e un documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordo. I maggiorenni possono inoltre indicare il consenso o il diniego alla donazione di organi tessuti.



Per ottenere il nuovo documento occorre presentarsi all'Anagrafe con:

una foto con formato tessera conforme alle norme Icao (ente deputato alla standardizzazione del documento di viaggio);

il codice fiscale;

il documento d'identità scaduto o deteriorato

La Cie ha un costo al cittadino di 22 euro e la consegna del documento avviene entro sei giorni lavorativi presso l'indirizzo indicato dal cittadino al momento della richiesta. La Cie ha la stessa validità della carta d'identità cartacea: tre anni fino ai tre anni d'età, cinque anni dai 3 ai 1 8 anni e dieci anni per i maggiorenni.



Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Anagrafe di Varenna allo 0341 830119.