Alla casa di riposo di Olginate festa con i volontari a suon di tamburi giapponesi

È stata molto apprezzata anche quest'anno l'ormai tradizionale festa dei volontari che si è tenuta alla Casa di riposo di "Don Luigi Gilardi" di Olginate. Un momento importante concordato con la direzione e il personale della Rsa per omaggiare l'impegno di quelle donne e di quegli uomini che prestano un prezioso servizio per gli anziani collaborando a varie iniziative.

Si tratta in particolare degli Amici di Villa Serena, associazione unica che raggruppa appunto i volontari della casa Don Gilardi e quelli di Villa Serena di Galbiate, sotto la guida del presidente Luigi Colombo. All'iniziativa (nelle foto) erano presenti i volontari di entrambi le sedi: è stato organizzato uno spettacolo molto suggestivo, l'eco dei tamburi, con il ritorno del gruppo di tamburi giapponesi dei Musubi Daiko e la partecipazione del musicista Guglielmo Nigro, con l'aggiunta molto evocativa di nuovi strumenti quali il flauto, le campane tibetane e i gong. Lo spettacolo ha conquistato gli ospiti, i parenti, il personale e i volontari incollando tutti alla sedia per un'ora di performance. Molto suggestivi suoni, spiegazioni e costumi portati dal gruppo. Animatrici e ospiti hanno espresso il loro sentito ringraziamento ai volontari.

Molto emozionato nel suo discorso il presidente dell'associazione, così come un ex volontario che ha da poco dovuto terminare il proprio mandato, ma non dimentica l'importanza dell'esperienza vissuta.

Questa settimana, oltre alla festa con i volontari, i nonni della Rsa hanno anche ricevuto la visita dei bambini della scuola materna Charlie Chaplin di Olginate per un gradito saluto di inizio estate. Una trentina i piccoli coinvolti nell'iniziativa: con le loro maestre e l'esperta di musica hanno presentato uno spettacolo in entrambi i reparti. Ben tre esibizioni musicali, una facendo vibrare e suonando dei cartoncini, l'altra suonando con dei tubi di plastica colorati, l'altra ballando con un telo variopinto (nelle foto sotto). Gli ospiti hanno regalato ai bimbi una filastrocca di augurio di buone vacanza, che hanno letto loro stessi con emozione.

Un momento commovente e toccante come sempre, molto sentito da tutti. L'appuntamento è stato quindi rinnovato per la festa dei nonni in programma a ottobre.

Gallery