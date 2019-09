Sarà una giornata dedicata a Riccardo Galbiati quella che si svolgerà il prossimo lunedì 7 ottobre e che vedrà eccezionalmente arrivare a Casargo 15 chef stellati della Nazionale Italiana Ristoratori.

A partire dal mattino lo chef Mauro Elli del Cantuccio di Albavilla organizzerà al Cfpa la preparazione e il servizio dell'aperitivo e della cena con i ragazzi del quinto anno (18 cuochi e pasticceri - 7 servizio di sala). Dalle ore 10 alle ore 11 si terrà un workshop per gli alunni con la degustazione dei salumi Clai e una dimostrazione dell'utilizzo dei sifoni Horecatech. Dalle ore 14 alle 15 avrà luogo il Congresso “Etica Professionale”, a cura degli Chef della NIR, al quale parteciperanno studenti e docenti. Il convegno sarà una preziosa occasione di confronto e formazione aperta a tutto il territorio.

Dalle 17 alle 18 gli Chef Stellati della Nir sfideranno a una partita di calcio la squadra del Cfpa Casargo, formata da studenti e docenti. A partire dalle 19 sarà servito l’aperitivo e a seguire, alle 19.30, avrà inizio la cena. Durante la serata si terrà una lotteria di beneficenza il cui ricavato sarà devoluto all’Associazione “Il tuo cuore, la mia stella”.

«Questa giornata nasce per ricordare Riccardo nella scuola in cui stava coltivando il proprio futuro - commenta Marco Galbiati, Presidente del Centro di Formazione Professionale Alberghiero valsassinese - devolvere il ricavato della lotteria di beneficienza alla scuola è per me un gesto importante con cui continuare a credere nei progetti e nei sogni di Ricky che fin da subito ha dimostrato una passione smisurata per la cucina».

«Siamo onorati di poter iniziare questo nuovo anno scolastico con un evento così prestigioso - dichiara inoltre Marco Cimino, Direttore del Cfpa Casargo - Avere ospiti 15 Chef Stellati che dedicano la loro giornata ai ragazzi e alla loro formazione rientra perfettamente negli obiettivi che ci siamo prefissati per quest’anno. Continua anche la volontà di aprirsi al territorio: il Convegno e la cena sono eventi aperti a tutti coloro che vogliano partecipare».

È possibile prenotare la cena comunicando la propria adesione entro martedì 1° ottobre chiamando la segreteria allo 0341 802111 o scrivendo a segreteria@cfpacasargo.it.