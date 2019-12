«Stiamo lavorando per rendere il Cfpa di Casargo un’eccellenza a livello nazionale»

Tradizionale scambio di auguri natalizio la scorsa sera presso l'istituto alberghiero di Casargo. Alla serata organizzata dal Cfpa hanno preso parte oltre 300 persone. Tra i presenti anche Claudio Usuelli, presidente della Provincia di Lecco; Agnese Massaro, consigliere provinciale delegato ai Rapporti con Apaf; Antonio Pasquini, sindaco di Casargo e Fabio Canepari, Presidente della Comunità Montana Valsassina.

L'iniziativa è stata un’occasione utile per illustrare tutte le attività didattiche che hanno preso il via da settembre, andando a concretizzare un’offerta formativa varia e valida. Continuano le visite alle aziende territoriali e gli scambi formativi con l'estero (i prossimi previsti saranno in Danimarca, Polonia e Francia), affiancate da nuove esperienze come il recente successo di "Chef in Tour", il format che coniuga realtà alberghiere d’eccellenza e alta cucina con le prime tre puntate in onda su TGcom24, nelle quali si sono potuti vedere i ragazzi impegnati ad affrontare una nuova esperienza davanti alle telecamere.

A fare gli onori di casa durante la festa natalizia sono intervenuti il direttore Marco Cimino e il presidente Marco Galbiati, il quale ha dichiarato: «Stiamo lavorando per rendere Casargo un’eccellenza a livello nazionale: le storie dei nostri studenti sono il nostro migliore biglietto da visita. Le diverse esperienze che stiamo portando avanti mirano tutte a questo obiettivo e intendiamo continuare su questa linea anche nel prossimo anno». L'impegno dei ragazzi è stato sottolineato anche dal sindaco di Casargo, Antonio Pasquini: «Impegno, dedizione e sacrificio: siete in tanti a metterci l’anima per l’Istituto e gli studenti, avrete quindi sempre il pieno sostegno dal Comune, dalla Comunità montana e dalla Provincia».

Gallery