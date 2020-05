Dirette social con grandi chef e maitre, al Cfpa di Casargo prosegue la didattica a distanza

La scuola alberghiera di Casargo prosegue con la didattica a distanza e lancia anche una nuova iniziativa on line aperta a tutti. Si tratta di "Chef In Diretta", un ciclo di cinque incontri in programma per il mese di maggio e trasmessi in diretta sul canale Instagram dell'istituto (@cfpacasargoofficial) in cui saranno protagonisti famosi chef e maître.

Un momento formativo per i ragazzi ma non solo: grazie alla diretta social infatti il contenuto sarà accessibile a tutti coloro che vogliono approfondire le loro conoscenze nel settore della ristorazione e dell’ospitalità. Gli ospiti saranno lo chef Luigi Gandola, la chef Cinzia Fumagalli, il restaurant manager Carlo Pierato, il F&B operation manager Villa d’Este Gianfranco Mondelli e il 2° sommelier Grand Hotel Villa Serbelloni Franco Cosola.

Il programma

Durante la diretta sarà possibile interagire ponendo domande e curiosità nell’apposito slot di tempo. Di seguito il calendario delle dirette:

14/05 ore 18.30: Chef Luigi Gandola cucina in diretta il risotto alle verdure di primavera

19/05 ore 18.00: Chef Cinzia Fumagalli_Le intolleranze alimentari&la cucina salutare

21/05 ore 18:00: Gianfranco Mondelli_Il ruolo chiave dell’F&B Operation Manager

26/05 ore 18:00: Carlo Pierato_Il cardiogramma di un servizio

28/05 ore 18:00: Franco Cosola_Le DOCG Italiane

«In questo periodo vogliamo continuamente stimolare la curiosità e l’interesse dei nostri alunni e credo che questo ciclo di incontri sarà un’ottima occasione per raggiungere questo obiettivo - commenta Marco Cimino, direttore del Cfpa - Ringrazio gli chef e i maitre che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa per fare formazione su un mezzo aperto e accessibile a tutti come è Instagram».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«È stata sempre volontà della scuola di Casargo aprirsi al territorio - aggiunge Marco Galbiati, presidente del Cfpa - con queste dirette andiamo oltre perchè chiunque potrà seguirle dal proprio smartphone. La didattica a distanza è stata una sfida che continuiamo ad affrontare con creatività ed impegno: in questo caso vogliamo renderla accessibile a tutti, a chiunque voglia imparare».