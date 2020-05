Scattano a Chiaretto di Casargo i lavori per il rifacimento della sosta.

«Durante la campagna elettorale dell'anno scorso abbiamo parlato dell'importanza di incentivare e sostenere l'agricoltura di montagna sia come opportunità economica che come forma di tutela e salvaguardia di ambiente e territorio - dichiara Piergiacomo Acerboni, assessore all'agricoltura del comune di Casargo - Proprio in questi giorni sono partiti i lavori di rifacimento della sosta di Chiaretto all'Alpe Giumello, nello scorso autunno come Amministrazione comunale ci siamo resi aggiudicatari di un bando promosso dalla Comunità montana Valsassina, consistente in un contributo economico a fondo perduto per il miglioramento delle malghe esistenti».

«Il nostro progetto di rifacimento - prosegue Acerboni - di parte della tettoia per il ricovero del bestiame, ormai obsoleta e inservibile, è stato accolto, siamo quindi molto soddisfatti di attuare un intervento necessario che andrà a migliorare e valorizzare l'intero alpeggio».

«I lavori che dovevano iniziare in primavera sono stati ritardati dallo stop imposto dal Covid-19 e verranno ultimati a breve per l'imminente monticazione del pascolo, inoltre un cantiere che apre in questo difficile periodo - sottolinea il sindaco Antonio Pasquini - rappresenta per noi motivo di ulteriore soddisfazione».

