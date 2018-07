Casette dell'acqua, «erogati ai lecchesi sei milioni e mezzo di litri»

Prosegue "Acquadueo", il mese dedicato alle casette dell'acqua in città, la promozione organizzata dal Comune di Lecco e dalla società che gestisce il servizio, la Imsa.

Dopo la giornata in piazza V Alpini di settimana scorsa, sabato 30 giugno è toccato a via Sora.

Nell'occasione, alla presenza dell'assessore all'Ambiente Ezio Venturini, sono stati distribuiti 164 castelli, 984 bottiglie in vetro, 1.275 guarnizioni per bottiglie in vetro e 211 tessere.

«Ringrazio i cittadini che hanno usufruito del servizio in tutti questi anni dando un contributo veramente importante all'ambiente - commenta Venturini - Questo è solo l'inizio di un lungo percorso. I numeri ci sono; 6 milioni e 500mila litri di acqua erogata dalle sei casette d'acqua dislocate a Lecco con un risparmio economico per il cittadino, ma sopratutto quattro milioni di bottiglie di plastica non prodotte in tutti questi anni: un notevole contributo a favore dell'ambiente. Perché dico l'inizio? Perché si può fare molto di più, si pensi solo se ogni famiglia a Lecco usasse le casette dell'acqua per rifornirsi quante bottiglie in meno si produrrebbero (con un risparmio energetico ambientale) e quanto smaltimento in meno ne deriverebbe. In difetto, più di 8 milioni di bottiglie in un solo anno».

Gallery