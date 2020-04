Dal Lago alla Brianza: le celebrazioni del 25 Aprile nel territorio

«Ricordiamoci sempre di chi si è sacrificato per garantirci democrazia e libertà». Sono state alcune delle parole cardine della maggior parte dei discorsi pronunciati oggi da sindaci e autorità in occasione del 25 Aprile. Niente cortei con scenari quasi deserti e tristemente unici per questo 75° anniversario della Festa di Liberazione, segnato dall'emergenza Coronavirus.

Ecco alcune immagini delle celebrazioni che si sono svolte nei Comuni della provincia lecchese, da Santa Maria Hoè a Mandello, da Castello Brianza a Varenna, e poi ancora Malgrate, Carenno, Dervio, Olginate, Vercurago, Garlate, Civate e Malgrate. Un omaggio comunque sentito ai valori del XXV Aprile, al quale si sono uniti idealmente dalle proprie case anche tanti cittadini, raggiunti da foto e dirette online.

Gallery