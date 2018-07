Cena in bianco a Lecco: dress code, animali, cibo, iscrizioni... Ecco come partecipare

Sabato sera a Lecco si terrà la nuova edizione della "Notte Bianca", evento di metà estate che coinvolge parecchie persone attraverso una serie di eventi organizzati dal Comune di Lecco e da varie associazioni del territorio. Si terrà, tra le altre, anche "My Secret Dinner", la conosciuta "Cena in Bianco" a pochi passi dal lago. Per partecipare è necessario iscriversi all'indirizzo info@mysd-lecco.it e rispettare una serie di condizioni:

piatti, biancheria e stoviglie per la tavola rigorosamente bianchi. Niente usa e getta, solo ceramica, vetro e posate di metallo, a voi la libertà di scegliere lo stile;

tavolo e sedie. Sono consigliati i leggeri set pieghevoli da campeggio, se non sono bianchi pazienza, la tovaglia nobilita tutto, se è lunga meglio, nasconderete sotto il tavolo tutto quello che non serve;

cibo già pronto per essere mangiato;

cesto portavivande, eventualmente borse termiche se necessario;

Sacchi e sacchetti per portare via i rifiuti e le bottiglie vuote, non vogliamo lasciare traccia negativa del nostro picnic;

vasetti richiudibili a uso posaceneri per i fumatori perchè non ci devono essere "cicche" in giro;

niente barbeque o fiamme libere, sono pericolose (e non si ordina la pizza pronta consegna);

dress code libero se non per un dettaglio altrettanto rigoroso: il colore, semplicemente bianco;

non va dimenticato il segno distintivo: un tocco di rosso a ricordarci che la vita è una continua sorpresa che va affrontata con passione. "Non è obbligatorio ma ci piace", fanno sapere dall'organizzazione;

gli animali, meravigliosi amici, ma se decidete di portarli con voi dovete esserne responsabili per tutta la serata. Attenzione che ci sono stoviglie e pietanze a livello di muso e "gambetta" e bambini in giro;

è una serata in cui ognuno si autogestisce, siete responsabili per voi stessi, per le vostre cose e per i minori che accompagnate.