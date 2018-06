Censimento dei dossi in città: 3 su 15 sono irregolari

Dopo le proteste, a Calolziocorte scatta il censimento dei dossi. Alcuni cittadini hanno infatti sollecitato una verifica dei dissuasori presenti in città, anche a seguito di alcuni disagi registrati passando in auto e in moto, soprattutto nella frazione di Lorentino. Stando alle segnalazioni, alcuni dossi sarebbero infatti troppo alti o comunque fuori asse. Una situazione di potenziale pericolo e danno per i veicoli. «Nell’investimento che il nostro Comune ha fatto per allestire questi fantastici dossi in quel di Lorentino, è già stato calcolato anche il preventivo per la revisione degli ammortizzatori della mia auto? - ironizza un calolziese sul gruppo Facebook “Sei di Calolzio se” - Sembra di essere in una pista da motocross». E c’è chi aggiunge: «Sembrano rampe di lancio».

Da qui la scelta del nuovo assessore alla Viabilità Dario Gandolfi di attivarsi subito incaricando gli uffici comunali competenti di effettuare le verifiche del caso. Vigili e tecnici si sono già messi all’opera anche con gli appositi strumenti di misurazione (vedi foto sopra). In tutto i dossi presenti in città sono 15 e stando ai primi risultati del censimento, 3 non sarebbero regolari, con un’altezza pari a quasi 10 centimetri invece dei 7 stabiliti dalla normativa. Un quinto dei dissuasori di Calolzio è insomma fuori norma e immediatamente verranno effettuati gli interventi necessari per porvi rimedio.

«Nel giro di una settimana anche questi tre verranno sistemati e messi a norma - fa sapere Dario Gandolfi, senza precisare la frazione nella quale si trovano i tre dissuasori da “rimettere in riga” - Quelli di Lorentino sono comunque nei parametri, con il caldo di questi giorni si assesteranno e non ci saranno problemi. Era giusto fare queste verifiche e porre rimedio da subito a tutte le irregolarità, ma allo stesso posso dire che ci sono anche diversi cittadini favorevoli alla presenza dei dissuasori e ne vorrebbero altri perché costringono le auto a rallentare garantendo così maggiore sicurezza».