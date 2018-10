Parte il censimento permanente a campione della popolazione e delle abitazioni

La strategia del censimento permanente, avviato proprio in questi giorni, è basata sull’integrazione di dati amministrativi e di dati derivanti da indagini statistiche a campione. La procedura classica è sostituita da questa nuova modalità operativo per raccogliere informazioni ogni anno, ma anche contenere i costi e i disagi ai cittadini, coinvolgendo solo un campione delle famiglie italiane pari a un milione e 400 mila.

Il Comune di Lecco è stato selezionato tra i comuni italiani che dovranno partecipare ogni anno dal 2018 e per i prossimi tre anni. Le famiglie lecchesi interessate saranno circa 1500 e parteciperanno a una delle due diverse rilevazioni previste e di seguito descritte.

Una rilevazione di area, che prevede rilievo di tipo territoriale, utile a verificare l’esistenza delle abitazioni e la correttezza dei numeri civici e dei nomi registrati sui campanelli. In questo caso le famiglie appartenenti al campione di indirizzi estratti saranno intervistate dai rilevatori incaricati ufficialmente dal Comune di Lecco, ben riconoscibili per il loro tesserino con foto fornito da Istat e per il tablet utilizzato a supporto delle verifiche. Questa tipologia di rilevazione inizierà a ottobre e terminerà il 25 novembre.

Oppure una rilevazione da lista, che interesserà un campione di famiglie estratte da Istat dall’elenco anagrafico del Comune di Lecco. Le famiglie riceveranno una lettera informativa a firma del presidente Istat e potranno scegliere di rispondere compilando online il questionario collegandosi al sito https://raccoltadati.istat.it/questionario e usando le credenziali contenute nella lettera informativa dall’8 ottobre fino al 12 dicembre, recandosi presso il Centro di rilevazione del Comune di Lecco, dall’8 ottobre al 20 dicembre 2018, oppure rispondendo a un'intervista telefonica svolta da un operatore comunale o a un'intervista effettuata al proprio domicilio da parte di un rilevatore incaricato ufficialmente dal Comune di Lecco, munito di tesserino di riconoscimento con foto fornito da Istat, sempre dall’8 novembre al 20 dicembre 2018.

Il periodo di rilevazione terminerà in ogni caso il 20 dicembre 2018.