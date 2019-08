Promozione turistica: il Comune di Colico censisce le sue spiagge

Parte un importante progetto di mappatura delle spiagge colichesi. A inizio agosto sono stati installati i nuovi cartelli sulle bacheche in prossimità di tutte le spiagge del paese altolariano; il progetto promosso dall'Amministrazione comunale in collaborazione con Viva Colico è finalizzato alla valorizzazione e alla promozione del territorio in chiave turistica ed è nato dalla consapevolezza di avere a disposizione un ambiente naturale unico: ciascuna spiaggia presenta infatti peculiarità che la distinguono dalle altre.

Le bacheche forniscono informazioni puntuali e in doppia lingua per consentire a residenti e turisti di godersi il lago dalla battigia. Sabbia, ciotoli, scogli e prato: ognuno può scegliere e trovare la spiaggia che corrisponde maggiormente alle proprie preferenze. Ecco un elenco delle principali:

Spiaggia di Piona

Dispone di un piccolo porticciolo ed è costeggiata da un viale alberato che in alcune ore del giorno offre riparo dai caldi raggi estivi. Dalla riva è possibile godere di una splendida vista sul promontorio dove sorge l'Abbazia Cistercense di Piona. Possibilità di praticare sport acquatici come il canottaggio mediante noleggio di canoa nei presso del chiosco. Nelle immediate vicinanze alcuni ottimi campeggi oltre a ristoranti, pizzerie ed agriturismi. la spiaggia Lido: un luogo ideale per chi vuole unire un contesto vivace e ricco di offerte, a un panorama meraviglioso capace di allontanare ogni forma di stress. Possibilità di noleggio sdraio. La struttura mette a disposizione un parcheggio per i clienti ed in prossimità ci sono anche i parcheggi comunali. Possibilità di praticare sport acquatici: kite e windsurf oltre ad avere il servizio di bar e ristorante.

Spiaggia l'Ontano

Essa deve il suo nome alla presenza di un ontano, un grande albero rigoglioso che troneggia sulla riva da decenni. La riva, grazie al suo ampio tappeto erboso, permette di ammirare il lago e le vette in completo relax. Presso la struttura si possono noleggiare lettini e sdraio, e si possono prendere gettono per doccia. La spiaggia dispone di servizi igienici a disposizione dei bagnanti. Sulla spiaggia inoltre vi è la possibilità di praticare sport acquatici: canoa, windsurf, kitesurf, sap, oltre al noleggio bici. Limitrofi alla spiaggia molti parcheggi comunali e un'area camper attrezzata. Disponibile servizio bar e ristorante.

Spiaggia La Breva

Meglio conosciuta dai residenti come spiaggia Seven o ex Segheria del sasso: velocemente raggiungibile dalla stazione, è connotata dalla presenza di ampi spazi, un panorama paradisiaco e un manto di erba soffice generalmente mosso dalla Breva (tipico vento del Lago di Como che soffia da sud a nord). La riva è dotata di un campo di beach volley/beach tennis. La struttura limitrofa alla spiaggia dà la possibilità di usufruire di docce e servizi igienici a disposizione dei bagnanti oltre al noleggio lettini e ombrelloni. La struttura offre servizio bar e ristorante e la possibilità di accedere a una piscina interna a pagamento. Nelle vicinanze della spiaggia sono presenti numerosi parcheggi comunali.

La mappatura delle spiagge ha interessato anche gli altri tratti sul lago non qualificati come spiagge attrezzate, tra cui anche la Spiaggia Selvaggia ove non sono presenti servizi e proprio in virtù della sua natura agreste è meta ideale per visitatori in compagnia dei loro amici a quattro zampe, che possono giocare e correre più liberamente. Il Comune ricorda che per una felice convivenza e per rispetto nei confronti degli altri visitatori, i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina, indossare un collare con targhetta identificativa, essere in buono stato di salute, mansueti e non in calore. Inoltre le deiezioni solide devono essere rimosse dai proprietari dei cani che potranno fare il bagno tranquilli.

Per informazioni dettagliate sulla mappatura delle spiagge si può consultare questo link.