Cfpa Casargo, Piazza chiede l'ampliamento della struttura

«L'eccellenza del Centro di formazione professionale di Casargo è riconosciuta a livello regionale, per questo motivo ho presentato un ordine del giorno finalizzato a integrare le risorse dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'ampliamento della struttura che non può più attendere» afferma Mauro Piazza, consigliere regionale di Forza Italia.

«Già nel 2004 vi è stata un'ulteriore implementazione della dotazione dell'accordo per dare un ulteriore impulso alla formazione professionale alberghiera a regime residenziale -spiega Piazza - Oggi con questo atto del Consiglio regionale diamo inizio a un percorso che culminerà con la realizzazione di una nuova palazzina sussidiaria».

«Questi nuovi spazi serviranno per far si che il Cfp possa continuare a esprimere tutte le sue potenzialità e consolidare il suo spazio anche a livello internazionale così come ha ben fatto fino ad ora» ha concluso il consigliere.