Vittoria dei ragazzi del Cfpa al concorso di cucina "Matteo Restelli"

Una vittoria assoluta quella conquistata dal Cfpa di Casargo al concorso di cucina intitolato a “Matteo Restelli”. Organizzato dall’Associazione provinciale cuochi Varesini, insieme ad aziende leader del settore agroalimentare del territorio, in collaborazione con l’Agenzia formativa della Provincia di Varese e patrocinata dalla Federazione Italiana Cuochi, il concorso è giunto alla sua sesta edizione. Protagonisti sono stati in particolare gli alunni di quarta dell'istituto alberghiero Valsassinese.

La delegazione del Cfpa, in gara con altri 7 team tra cui un istituto straniero, l’Istitute “Licée Paul Augier” di Nizza, ha affrontato con grinta e determinazione la competizione culinaria, il cui tema era la presentazione di un menù di tre portate e la preparazione di un cocktail classico, aggiudicandosi il primo posto.

Il docente preparatore è stato Andrea Riva insieme agli studenti di sala Francesca Checchi e Alberto Conti, per la pasticceria Lisa Giudici e per la cucina Alessandro Barazzetta e Daniele Corti. «Siamo molto soddisfatti del risultato di oggi - commenta Marco Galbiati, presidente del Cfpa Casargo - Questa vittoria è la prima dell’anno scolastico e ci auguriamo che sia solo l’inizio di una lunga serie. Complimenti a tutti i ragazzi del quarto anno che, insieme a tutti gli altri, continuano a portare in alto il nome di Casargo in tutta la provincia lombarda».