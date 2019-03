L'Assemblea generale approva la nuova segreteria della Cgil Lecco

La Cgil Lecco ha la sua segreteria. Lunedì mattina l'Assemblea generale, alla presenza del segretario generale della Cgil Lombardia Elena Lattuada, ha votato positivamente la proposta del segretario generale Diego Riva.

La squadra è composta da Francesca Seghezzi e Marco Brigatti. Per lei è una riconferma: era già segretario della Camera del lavoro dal settembre 2017, con alle spalle esperienze in Filcams, Flai, Nidil e Fisac tra Bergamo e Lecco. Brigatti, già segretario generale dello Spi lecchese, in passato ha svolto attività all'Ufficio stranieri e al Nidil. L'86,57% dei componenti dell'assemblea ha votato a favore della proposta.

«L'obiettivo è avere una squadra che guardi ai problemi veri - afferma Riva - Nel discorso programmatico, nello scorso congresso, avevo detto che avrei costruito una segreteria snella, per prendere decisioni e affrontare le sfide con velocità. Per questo ho proposto Brigatti e Seghezzi».

«Proseguiremo con il lavoro che già stavamo portando avanti» sottolinea Seghezzi, mentre Brigatti ringrazia Riva per la fiducia e annuncia «massimo impegno, certamente non inferiore a quello profuso in questi anni in categoria».

Durante la mattinata è stato anche salutato l'ex segretario generale della Cgil Lecco Wolfango Pirelli, che andrà a lavorare nella sfera della Cgil lombarda.

(Nella foto in alto Brigatti, Seghezzi, Riva e Lattuada)

