Smontaggio e trasporto di una gru, la SR583 chiusa una notte a Limonta

La Strada regionale 583 "Lariana" chiude una notte per consentire le operazioni necessarie allo smontaggio e al carico di una gru di cantiere.

A causa della limitata sezione stradale, infatti, queste attività non consentirebbero di istituire un senso unico alternato, motivo per cui la Provincia di Lecco ha emesso l'ordinanza n. 21 per sancire la chiusura in prossimità del pk 32+000, nella frazione di Limonta (comune di Oliveto Lario), dalle ore 22 di martedì 14 maggio alle 3 di mercoledì 15 maggio.

Autorizzata all'occupazione notturna della sede stradale della 583 "lariana" per le necessarie operazioni è la Al.Gi. Costruzioni Srl di Calibo d'Erba.