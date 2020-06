Viabilità: la "Lariana" chiude due giorni per la posa di reti paramassi

La "Lariana", ex SS583, chiude due giorni consecutivi per consentire la posa di reti paramassi sul versante montano.

Giovedì 18 e venerdì 19 giugno, nella fascia oraria dalle 9 alle 18, per motivi di pubblica incolumità ed esigenze di carattere tecnico, il tratto di strada fra il chilometro 40,350 e il chilometro 40,500, nel Comune di Valbrona, sarà totalmente chiuso al traffico.

L'intervento riguarda la messa in sicurezza del versante scosceso a monte della strada mediante la posa di barriere paramassi, in attuazione dei lavori previsti nel piano straordinario di manutenzione della viabilità provinciale (di Como) di interesse regionale. La chiusura si rende obbligatoria anche per via di possibili opere di disgaggio con caduta massi sulla carreggiata.

La Provincia di Como ha comunicato alla Provincia di Lecco le date dei lavori, che interesseranno la viabilità sull'intera "Lariana" e avranno riflessi anche per gli automobilisti lecchesi.