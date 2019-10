Notizie Oliveto Lario / Strada Provinciale 583

Lavori di Lario Reti Holding: la SP583 a Oliveto chiude due notti

Il tratto in questione ricade tra Via Sant'Ambrogio e Via Imbarcadero. L'intervento sarà effettuato dalle ore 23 di venerdì 4 alle 2 di sabato 5 ottobre e dalle 23 di venerdì 11 alle ore 2 di sabato 12 ottobre