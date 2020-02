Si smontano i ponteggi sul Ponte di Paderno, la SP54 chiude due notti

Lavori sul Ponte di Paderno: è tempo di smontare i ponteggi, posare la pavimentazione ed effettuare la verniciatura/sigillatura. Per potere garantire questi interventi, l'ingresso al ponte San Michele sul lato lecchese verrà interdetto al traffico per due notti dalla Provincia di Lecco, attraverso l'ordinanza n° 6 del 2020.

Ritenuto opportuno ordinare la chiusura totale al transito al fine di permettere l'esecuzione dei lavori in sicurezza per le maestranze, da attuarsi in solo orario notturno, si ordina dunque la totale chiusura al transito della SP54 dal pk 13+300 circa (ingresso al Ponte San Michele lato Provincia di Lecco) sino al pk 13+435 circa (fine competenza Provincia di Lecco e inizio SP 166 in Provincia di Bergamo) nel comune di Paderno d'Adda, in orario notturno tra le 00 e le 4.30 dei giorni 11 e 18 febbraio 2020.