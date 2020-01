Manutenzione straordinaria, chiude la SP62 fra Taceno e Bellano

Chiusura totale al transito per un mese della SP62 della Valsassina fra Taceno e Bellano per interventi straordinari.

Il tratto in questione va dal pk 26+000 (a Taceno in località Ponte di Tartavalle) sino al pk 29+000 (a Bellano in località Pennaso), a decorrere dalle ore 8 di lunedì 13 gennaio 2020 sino alle 17 di venerdì 14 febbraio, inclusi i giorni festivi.

L'intervento riguarda la manutenzione su ponti, parapetti e cigli di valle e fa seguito alla riapertura al transito dell'arteria viabilistica a seguito della conclusione della prima fase degli interventi (con ordinanza n. 69 del 23/12/2019).

Nello specifico è necessario limitare il transito sull'arteria per motivi di sicurezza, per consentire il completamento della seconda fase degli interventi a progetto da condurre presso un tratto della muratura di sostegno posta in prossimità del pk 29+000, nonché presso il ponte sito al pk 28+600, nel comune di Bellano in località Pennaso.

Il traffico, nel periodo di chiusura, verrà deviato su itinerari alternativi tra la Valsassina e la Riviera (svincolo SS36 di Bonzeno, SP72) tramite percorsi di competenza provinciale, quali la SP65 di Esino e la SP73 Parlasco/Portone.