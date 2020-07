SP62 della Valsassina chiusa una settimana per lavori al passaggio a livello

Chiusura al transito del passaggio a livello ferroviario di Bellano sulla strada Provinciale 62 per interventi strutturali sulla linea Lecco-Tirano da parte di Rfi, da lunedì 6 luglio a venerdì 10 luglio.

Il passaggio a livello è sito in prossimità del pk 34+500 lungo la SP62 nel territorio comunale di Bellano, vicino alla stazione ferroviaria Bellano-Tartavalle Terme. Rfi ha necessità di eseguire interventi strutturali sulla linea, modificando parzialmente i binari.

La Provincia di Lecco, in virtù del fatto che esistono passaggi viabilistici alternativi, ha così emesso la relativa ordinanza (n° 30) per chiudere la Provinciale 62 della Valsassina in prossimità del passaggio a livello, dalle 8.30 del 6 luglio alle 17 del 10 luglio.