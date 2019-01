Manutenzione: SS36 chiusa per due notti tra Abbadia e Bellano

Lavori in programma sulle strade lecchesi. Per la prosecuzione delle opere di manutenzione periodica ordinaria degli impianti tecnologici in galleria, lungo la Strada Statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga", nel territorio provinciale di Lecco, saranno istituite alcune limitazioni al transito secondo il seguente calendario.

La carreggiata Nord, in direzione Colico, sarà chiusa tra il km 57,700 (svincolo di Abbadia Lariana) e il km 75,350 (svincolo di Bellano), dalle ore 21 di lunedì 21 gennaio alle ore 5 di martedì 22 gennaio 2019.

La carreggiata in direzione Sud sarà chiusa invece tra il km 75,350 (svincolo di Bellano) e il km 57,700 (svincolo di Abbadia Lariana), nei territori comunali di Bellano, Varenna, Mandello del Lario e Abbadia Lariana, dalle ore 21 di martedì 22 gennaio alle ore 5 di mercoledì 23 gennaio 2019.

Durante le ore di chiusura la circolazione sarà deviata lungo la rete viaria comunale e provinciale mediante apposita segnaletica.