Chiusure notturne sulla SS36 e sulla Lecco-Ballabio

Dalla prossima settimana saranno in vigore limitazioni notturne (fascia oraria dalle 21 alle 5) sulle strade Statali 36 "del Lago di Como e dello Spluga" e 36 Racc "Raccordo di Lecco" (nuova Lecco-Ballabio) per lavori di manutenzione degli impianti tecnologici all’interno di alcune gallerie.

Sulla SS36, per gli interventi all'interno della galleria "Monte Barro", la notte di martedì 23 sarà chiuso al traffico in direzione Nord il tratto 44,400 al km 49,100. La stessa limitazione sarà istituita in direzione opposta da mercoledì 24 fino a venerdì 26 ottobre. I percorsi alternativi, segnalati in loco, sono costituiti dalla viabilità provinciale e comunale. I comuni coinvolti dal provvedimento sono: Pescate, Galbiate, Oggiono e Valmadrera.

Sulla strada statale 36 Racc “Raccordo Lecco-Valsassina” per gli interventi all’interno delle gallerie "Valsassina" e "Passo del Lupo" nella notte di lunedì 22 ottobre sarà chiuso al traffico in entrambe le direzioni il tratto 0 al km 9,015. I percorsi alternativi, segnalati in loco, sono costituiti dalla viabilità provinciale e comunale. I comuni interessati sono Ballabio e Lecco.