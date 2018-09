Viabilità a Lecco: totale chiusura di Via del Pozzo e Via Rossini

Sono diverse, nel capoluogo lecchese, le vie interessate da interventi e lavori di manutenzione nel corso della prossima settimana. Di seguito l'elenco completo:

VIA ROSSINI, tratto all'altezza del civico 5, totale chiusura per installazione ponteggio dalle ore 8.00 alle 17 dell'1 ottobre (Impresa Edile Colosimo Tommaso di Calolziocorte per conto di privati);

VIA DEL POZZO, tratto all'altezza del civico 3, dalle ore 8.30 alle 18 dei giorni 1 e 2 ottobre 2018 totale chiusura anche pedonale per lavori di isolamento e allacciamento utenza gas (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas);

SS36 del Lago di Como e dello Spluga - località Pradello a partire dall'1 ottobre si preannunciano limitazioni di transito lungo la rampa di svincolo per Lecco Lungolago tra la località Pradello e la località Caviate con parziale restringimento e senso unico alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico per lavori di realizzazione della passerella ciclopedonale lungo la SS 36 tra il centro abitato di Abbadia Lariana e la località Pradello (ANAS di Milano);

VIA MANARA, tratto all'altezza dle civico 2, parziale restringimento per lavori di ripristino tappetino di usura, il 4 ottobre (Impresa Castagna Costruzioni srl di Civate per conto di privati);

VIA LUCIA, tratto all'altezza del civico 20, totale chiusura dal 4 al 5 ottobre per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding Spa);

VIA DON POZZI, tratto compreso tra via XI Febbraio e via Rosselli, totale chiusura oltre alla totale chiusura e divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, nelle vie Cantarelli e Pascoli (ambo i lati) in occasione della partita di calcio presso lo stadio “Rigamonti-Ceppi” dalle ore 12.00 alle ore 18.30 di domenica 7 ottobre.