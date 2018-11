Lavori e recuperi degli interventi rinviati per maltempo: come cambia la viabilità a Lecco

Attenzione, automobilisti lecchesi: anche la prossima settimana le vie della città saranno interessate da numerosi interventi ordinari e straordinari che avranno riflessi sulla viabilità. Molti saranno recuperi dei lavori rinviati a causa del maltempo delle scorse settimane. Di seguito l'elenco completo.

VIA MASACCIO dal 12 al 16 novembre parziale restringimento per lavori di rifacimento pavimentazione (Impresa Vitali Pietro srl di Cisano Bergamasco per conto del Comune di Lecco), lavoro già programmato nelle scorse settimane e non eseguito causa maltempo;

VIA DON CONSONNI, laterale alla scuola fino al passaggio pedonale verso il lato privato, dal 12 al 16 novembre parziale restringimento per lavori di rifacimento pavimentazione (Impresa Vitali Pietro srl di Cisano Bergamasco per conto del Comune di Lecco), lavoro già programmato nelle scorse settimane e non eseguito causa maltempo;

VIA PADRE GEMELLI, dal 12 al 16 novembre parziale restringimento per lavori di rifacimento pavimentazione (Impresa Vitali Pietro srl di Cisano Bergamasco per conto del Comune di Lecco), lavoro già programmato nelle scorse settimane e non eseguito causa maltempo;

VIA BELVEDERE, tratto da via Gabriele D'Annunzio e accesso al parco: dal 12 al 16 novembre parziale restringimento per lavori di rifacimento pavimentazione (Impresa Vitali Pietro srl di Cisano Bergamasco per conto del Comune di Lecco), lavoro già programmato nelle scorse settimane e non eseguito causa maltempo;

VIA VOLTURNO, dal 12 al 16 novembre parziale restringimento per lavori di rifacimento pavimentazione (Impresa Vitali Pietro srl di Cisano Bergamasco per conto del Comune di Lecco), lavoro già programmato nelle scorse settimane e non eseguito causa maltempo;

SS36 RACC "del lago di Como e dello Spluga" gallerie "Valsassina" e "Passo del Lupo": dalle 21 del 12 novembre alle 5 del 13 novembre totale chiusura in entrambi i sensi di marcia per lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti tecnologici installati all'interno delle gallerie (ANAS di Milano);

VIA MONTEBELLO tratto tra piazza XXV Aprile e via Bersaglio totale chiusura altezza civico 1 per montaggio ponteggio dalle 7 alle 18 di lunedi 12 novembre e dalle 8.30 alle 18.30 anche chiusura al transito pedonale (Impresa Rech Alberto di Erve per conto di privati);

VIA MASCARI, tratto all'altezza del civico 79, parziale restringimento per lavori di rinnovo presa per fuga e isolamento dal 13 al 20 novembre (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

SS36 "del lago di Como e dello Spluga" galleria "Monte Barro" dalle ore 21 del 13 novembre alle 5 del 14 novembre totale chiusura in carreggiata Nord da svincolo di Civate a svincolo di Pescate totale chiusura per lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti tecnologici installati all'interno delle gallerie (Anas di Milano);

VIA DON POZZI, tratto compreso tra via XI Febbraio e via Rosselli, totale chiusura e divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, nelle vie Cantarelli e Pascoli (ambo i lati) in occasione della partita di calcio presso lo stadio "Rigamonti-Ceppi" dalle 12 alle 18.30 di mercoledì 14 novembre;

SS36 del lago di Como e dello Spluga gallerie "attraversamento di Lecco" e "San Martino" totale chiusura in carreggiata Nord da uscita Lecco centro a ingresso Lecco Orsa dalle 21 del 14 novembre alle 5 del 15 novembre e in carreggiata Sud da ingresso Lecco Orsa a ingresso Lecco Valsassina dalle 21 del 15 novembre alle 5 del 16 novembre per lavori di adeguamento e messa a norma impianti tecnologici installati all'interno delle gallerie (ANAS di Milano);

VIA CARLO MAURI area di parcheggio pubblico, totale chiusura per svolgimento mercatino creatività dalle 9 alle 19 di sabato 17 novembre (Eventi New Generation);

VIA DEI RICCIOLI, tratto all'altezza del civico 15, totale chiusura sia veicolare che pedonale dalle 7 alle 13 del 17 novembre per occupazione di suolo pubblico necessaria all'esecuzione di lavori di pulizia facciata (Impresa Bianco Pulizia srl di Lecco per conto di privati).

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio viabilità (0341 481233) e il Servizio manutenzione - (0341 481372).